بالصور: رمانة يدوية تخلف اضرارا مادية بمنزل منتسب في ذي قار

2021/06/13 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإنفجار رمانة يدوية القيت على منزل منتسب في قسم مكافحة متفجرات صقر ذي قار، بمنطقة الشطرة في حي العسكري.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "رمانة يدوية القيت على منزل المواطن (ح.



ح ع) في منطقة الشطرة بحي العسكري المنتسب في قسم مكافحة متفجرات صقر ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "انفجار الرمانة خلف اضرار مادية تمثلت بتهشم زجاج نوافذ المنزل وثقوب في الباب الداخلي سبب الانفجار".

واشار الى انه "لاتوجد اضرار بشرية، وتم العثور في محل الحادث على عتلة امان الرمانة اليدوية وتسليمها الى مركز شرطة الغراف في المحافظة".

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