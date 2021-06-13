البرزنجي: تحقيق المناعة الجماعية يتطلب تطعيم 80% من السكان

2021/06/13 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي على ضرورة الوصول الى نسبة ثمانين بالمئة في تطعيم المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية من فيروس كورونا.

وأكد البرزنجي ان تطعيم تلك النسبة من المجتمع ضروري لعودة الحياة إلى طبيعتها، لأن من السابق لأوانه القول بأن المجتمع قد حقق مناعة تامة من الفيروس، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية مضيفا ان على المواطنين أن يستجيبوا لتلقي جرعات اللقاح بشكل جيد.

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