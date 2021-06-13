متحدث حكومي: زيادة واردات الغاز الإيراني تسهم في زيادة ساعات التجهيز

2021/06/13 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، ان زيادة اطلاقات الغاز الإيراني ودخول وحدات توليدية جديدة وراء ارتفاع تجهيز الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى ان الوزارة سبق وأن أعلنت عن خطة شهر حزيران في جميع الخطوط سواء بالإنتاج والتوزيع والنقل، مبينا ان الخطة أثمرت عن دخول وحدات توليدية جديدة للخدمة إضافة الى اكمال الصيانة الدورية لبعض وحدات الانتاج.

واضاف ان زيادة مناسيب الغاز المورد من إيران ساهم أيضا في زيادة ساعات التشغيل”، مشيرا الى تشغيل بعض الوحدات التوليدية في محطات الصدر الغازية والمنصورية والخيرات ومحطة الرميلة وبسماية، ما أعطى زخما إضافيا للمنظومة الوطنية.

وشهدت مناطق بغداد والمحافظات الاخرى خلال اليومين الماضيين تحسنا في تجهيز الكهرباء بعد أن شهدت خلال الشهر الماضي انقطاعات كبيرة للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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