الكرد يحددون موقفهم من تجديد الثقة لبرهم صالح بولاية ثانية - عاجل

2021/06/13 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، رفضه تجديد الثقة للرئيس الحالي برهم صالح لتولي المنصب لولاية ثانية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "من حق أي حزب الاعلان عن المناصب التي يتمنى الحصول عليها".

وأضاف أن "الحديث عن ترشيح شخصيات من قبل جهة ما لا يعني أن المنصب مسجل باسم تلك الجهة وانها ستحصل عليه، كما ومن حق الاتحاد الوطني الكردستاني ان يرشح من يريد ونتائج الانتخابات والتحالفات التي ستجري"، مشيراً إلى أن العملية السياسية هو من سيحدد تسمية هذه المناصب السيادية".

وأوضح شنكالي أن "نسعى لأن يكون القرار الكردي موحدا خاصة في بغداد، وبعد نتائج الانتخابات سنعلن عن آلية الاستحقاق الكردي الموحد والحديث بالمجمل الان سابق لأوانه كون نتائج الانتخابات هي من ستحدد هذا الموضوع".

من جانبه أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبدالله إن "المسألة سابقة لأوانها الآن الا انه بحكم تجربة برهم صالح الحالية فان الاتحاد يفضل هذه الخطوة في إعادة ترشيحه"، مشيراً إلى أنه "بحكم خبرة صالح في رئاسة الجمهورية، فإننا نؤيد إعادة ترشيحه لدورة ثانية، والأيام المقبلة ربما ستشهد اتفاقيات بين الاحزاب الكردية فيما يخص مناصبها".

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