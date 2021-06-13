الرشيد يلغي شرط الكفيل لسلف هذه الفئة

2021/06/13 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مصرف الرشيد، قرر الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية والبالغة (25) مليون دينار".

واوضح، أن "المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقاً"، لافتاً إلى ان "من بين الشروط ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطين لدى المصرف ".

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