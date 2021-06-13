مجموعة من النقابات والاتحادات تعلن اطلاق حملة وطنية لدعم الدينار

2021/06/13 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت مجموعة من النقابات والاتحادات، اطلاق حملة وطنية لدعم العملة الوطنية والاقتصاد وزيادة ثقة المواطن بالدينار.وقالت المجموعة في بيان صحفي مشترك، "تعلن مجموعة من النقابات والاتحادات اطلاق حملة وطنية برعاية البنك المركزي العراقي للتوعية لدعم العملة الوطنية والاقتصاد العراقي، وتضم هذه الحملة كل من اتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف الخاصة العراقية ونقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة اطباء الاسنان، الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي".وأضاف البيان، "ان هذه الحملة تهدف الى تسليط الضوء على اهمية التعامل بالعملة الوطنية وزيادة ثقة المواطن بها، لمساهمة جميع القطاعات في الحفاظ على سعر الصرف وبقاء التضخم عند نسب متدنية، والحد من نسبتي الفقر والبطالة عبر دخول المستثمرين العراقيين والاجانب إلى العمل داخل البلد، مما سيؤدي إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وينعكس ذلك إيجابا بشكل كامل على الاقتصاد".ولفت إلى أنه "تتضمن هذه الحملة أيضا، التركيز على عدم قيام أصحاب متاجر التجزئة والخدمات بإجبار المواطنين على بيع سلعهم بالدولار وانما بالعملة الوطنية "الدينار العراقي"، اذ ان أصحاب المتاجر يحصلون على الدولار من نافذة بيع العملة بالسعر الرسمي، واجبارهم للمواطنين على شراء الدولار من السوق الموازية يؤدي إلى ارتفاع سعره مما يؤثر على مجمل مفاصل الاقتصاد".وأكد البيان، ان هذه الحملة ستتضمن نشاطات مشتركة تهدف لدعم جهود البنك المركزي المستمرة بهذا الصدد من خلال عقد الاجتماعات والندوات التثقيفية".واشار البيان الى أن ,الموقعين على هذه الحملة الوطنية هم رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل ونقيب الصيادلة الدكتور مصطفى الهيتي ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري ونقيب الأطباء جاسم العزاوي ونقيب المهندسين ازهار حسين صالح ونقيب أطباء الاسنان، الدكتور أبو بكر زياد الراوي"./انتهى2

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