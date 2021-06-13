السيد الحكيم مستذكراً فتوى الجهاد الكفائي: حولت الإنكسار إلى انتصار ونطالب الجميع بالحفاظ على ما تحقق

2021/06/13 | 13:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، ان فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية العليا أعادت الأمور إلى نصابها وحولت الإنكسار إلى انتصار، مطالبا الجميع بالحفاظ على ما تحقق.

وقال السيد الحكيم في تغريدة له: "استذكار فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية العليا المتمثلة بالإمام السيستاني (دام ظله)، استحضار لرؤية أبوية مسؤولة نابعة من صميم الواقع ومتطلبات المرحلة العصيبة آنذاك، وقد مثلت إشراقة أمل أعادت الأمور الى نصابها وحولت الإنكسار الى انتصار، والإنتكاسة الى فخر واعتزاز ".

واضاف "الفتوى لم تكن تتعلق بالجانب العسكري حسب، وإنما انطوت على جوانب إنسانية غاية في الأهمية كإيواء النازحين وإنقاذ المواطنين المحاصرين في مواقع الإشتباك، تحية إجلال لفتية وشباب وكهول لبوا النداء ولبسوا القلوب دروعا وتسابقوا على ذهاب الأنفس لأجل عزة وشموخ هذه الأرض المقدسة المعطاء".

وتابع السيد الحكيم: "نطالب الجميع بالحفاظ على ما تحقق ببركة هذه الفتوى عبر تثبيت دعائم الدولة القوية المقتدرة المستقلة والمستقرة والمزدهرة".

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