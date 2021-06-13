2021/06/13 | 13:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، فتح الطريق المؤدي من تقاطع السنك باتجاه ساحة جمال “ساحة الملك فيصل سابقا”.وقالت المديرية في بيان، إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، ونائب الفرقة الخاصة اللواء جاسم يحيى الزبيدي، تمت المباشرة برفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تفتح الطريق نحو ساحة الملك فيصل وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تفتح الطريق نحو ساحة الملك فيصل وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).