2021/06/13 | 14:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان اعلن في العاصمة البريطانية اليوم وفاة الشاعر العراقي الكبير، سعدي يوسف، عن عمر ناهز الـ87 عاما.والشاعر من مواليد ابي الخصيب في البصرة وخريج دار المعلمين العالية ببغداد منجم المبدعين في العام ١٩٥٤.ويقيم منذ سنوات بعيدة في لندن .وحصل على جوائز عربية ودولية في الشعر ومنذ أشهر كان الفقيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف في لندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).