وزارة عراقية تصدر امرا بتشغيل موظفي العقود والاجور اليومية (وثيقة)

2021/06/13 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء، الاحد، امرا

وزاريا بتشغيل موظفي العقود والاجور

اليومية في الوزارة وبقية مؤسسات

الدولة.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء

حصل عليها موقع NRT عربية وتابعتها وكالة

نون (13 حزيران

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