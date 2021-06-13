بوتين يعلن استعداد بلاده تسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية لأميركا بشرط

2021/06/13 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، أنه يتوقع أن يساعد لقائه هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات الشخصية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

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