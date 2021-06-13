الاستخبارات تعلن تفكيك ’عصابة مخدرات’ مسلحة في الأنبار

2021/06/13 | 14:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على عصابة مكونة من (٧) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة الانبار.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2021)، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة مكونة من (٧) متهمين في منطقة الطاش ضمن محافظة الانبار".

وأضاف البيان، "تمت عملية القاء القبض عليهم بعد تشكيل فريق عمل ومداهمة المنزل المتواجدين وبالجرم المشهود وبحوزتهم (٢٩٠٠٠٠) الف حبة مخدرة مختلفة الانواع ومسدسين وبندقية جي سي ومخازن عتاد و (٨٠) اطلاقة كلاشنكوف ورمانة يدوية ومبلغ مالي و (٧) شريحة سيم كارت".

وأكدت الوكالة، "تم ضبط المواد المضبوطة بمحضر ضبط واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

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