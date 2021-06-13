الاطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في الانبار

2021/06/13 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة مكونة من (٧) متهمين في منطقة الطاش ضمن محافظة الانبار".

وأضاف البيان، أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل ومداهمة منزل المتهمين وبالجرم المشهود وضبط (٢٩٠٠٠٠) الف حبة مخدرة مختلفة الانواع بحوزتهم، ومسدسين وبندقية جي سي ومخازن عتاد و (٨٠) اطلاقة كلاشنكوف ورمانة يدوية ومبلغ مالي و (٧) شريحة سيم كارت".

واشار الى أنه "تم ضبط المواد المضبوطة بمحضر ضبط واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

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