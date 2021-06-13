تكليف قائد جديد لشرطة البصرة

2021/06/13 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الاحد، عن تكليف قائد جديد لشرطة محافظة البصرة.

وقال اللواء معن في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه تم "تكليف اللواء الحقوقي علي عدنان، قائدا لشرطة البصرة"، مبينا انه "سيباشر مهامه رسميا بدءا من يوم غد".

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