2021/06/13 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أشادت صحف عالمية بالعمل السريع والفعال للطاقم الطبي، الذي أنقذ حياة نجم منتخب ‏الدنمارك كريستيان إريكسن، خلال لقاء ‏أمام فنلندا، السبت، في مستهل مشوار الفريقين ‏بكأس أوروبا‎.‎ ووفق ما ذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معركة في خمس دقائق..



هذا ما حدث لإنقاذ حياة إريكسن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة في خمس دقائق.. هذا ما حدث لإنقاذ حياة إريكسن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة في خمس دقائق.. هذا ما حدث لإنقاذ حياة إريكسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).