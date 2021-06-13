عاجل | برهم صالح: نستذكرُ باعتزاز نداء الجهاد الكفائي الذي أطلقه المرجع الأعلى السيّد السيستاني

2021/06/13 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برهم صالح: نستذكرُ باعتزاز نداء الجهاد الكفائي،الذي أطلقه المرجع الأعلى السيّد السيستاني (دام ظله)؛ ونُحيي من لب النداء في لحظة التحدي الأصعب، وقد تحقق تحرير الوطن من دنس الارهاب بتكاتف العراقيين من الجيش والحشد والپيشمرگه.



النصر لن يكتمل الا بترسيخ الدولة المقتدرة وسيادة القانون وحكم رشيد.

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