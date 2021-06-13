معركة في 5 دقائق.. ما الذي حدث لإنقاذ حياة إريكسن؟

2021/06/13 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أشادت صحف عالمية بالعمل السريع والفعال للطاقم الطبي، الذي أنقذ حياة نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، خلال لقاء ‏أمام فنلندا، السبت، في مستهل مشوار الفريقين بكأس أوروبا‎.‎

ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن من شاهد لحظات السقوط والإسعافات التي قدمت للاعب البالغ من العمر 29 ‏عاما، قد يعتبر أن العملية كانت بسيطة وسهلة ولا تشوبها شائبة‎.‎

وأضافت "يجب الإشادة بالعمل السريع والفعال للطاقم الطبي، حيث أنه في أقل من 20 دقيقة بقليل، قدمت الإسعافات الضرورية ‏ووُضع اللاعب على متن سيارة إسعاف ونُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة‎".‎

وينص‎ ‎البروتوكول‎ ‎في مثل هذه الحالات، حسب الصحيفة الإسبانية، على أن أول شيء يجب فعله هو التحقق مما إذا كان ‏اللاعب يتنفس وما إذا كان لديه نبض‎.‎

وتابعت: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب إجراء‎ ‎الإنعاش‎ ‎القلبي الرئوي‎ (CPR).



‎بالنظر إلى الصور التي تابعنها، فقد تم ‏استخدام جهاز مزيل الرجفان لمعالجة اضطرابات دقات قلب‎ ‎إريكسن‎".‎

في مثل هذه الحالات، يلعب‎ "‎مزيل الرجفان" دورا‎ ‎حاسما، حيث يعطي إشارة إلى وقت تفريغ الشحنة الكهربائية، حتى يبدأ ‏الأداء اليدوي، وهو الأمر الذي شاهدناه على شاشة‎ ‎التلفزيون‎.‎

بعد ذلك، وبمجرد استقرار الوضع، يتم نقل اللاعب إلى المستشفى.



في الصور المتداولة، يمكن رؤية‎ ‎إريكسن‎ ‎بقناع‎ ‎أكسجين، ‏يهدف إلى تنظيم الأكسجين الذي تلقاه‎.‎

وكشفت "ماركا" أنه بعد الانتهاء من تنفيذ البروتوكول واستقرار الوضع الصحي، يحتاج اللاعب الدنماركي إلى إجراء تحليلات ‏لمعرفة الأسباب والآثار المستقبلية، كما سيخضع لفحص فيروس‎ ‎كورونا‎ ‎المستجد، على اعتبار أن هذا الأخير قادر على التسبب ‏في جلطات دموية تؤدي إلى نوبات قلبية‎.‎

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