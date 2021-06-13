صالح مستذكراً فتوى الجهاد الكفائي: لن يكتمل النصر إلا بهذا الشرط

2021/06/13 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استذكر رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا، فيما أكد ان النصر لن يكتمل إلا بثلاثة شروط.

وقال صالح، في تغريدة له على منصة "تويتر": "نستذكرُ باعتزاز نداء الجهاد_الكفائي، الذي أطلقه المرجع الأعلى السيّد السيستاني (دام ظله)؛ ونُحيي من لب النداء في لحظة التحدي الأصعب".

وأضاف: "وقد تحقق تحرير الوطن من دنس الارهاب بتكاتف العراقيين من الجيش والحشد والپيشمرگه"، مؤكداً ان "النصر لن يكتمل الا بترسيخ الدولة المقتدرة وسيادة القانون وحكم رشيد".

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