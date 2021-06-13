الموارد المائية تكشف كواليس اتفاق العراق مع تركيا بشأن حصته المائية - عاجل

2021/06/13 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، رغبتها بالوصول إلى اتفاقية ثنائية مع تركيا، فيما يخص الحصص المائية، فيما لفتت إلى أن هذا الموضوع يحتاج الى جهد ليس بالقليل.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب إن "الشيء الايجابي هو أن هناك مذكرة تفاهم موقعة عام 2014 صادق عليها البرلمان التركي، تنص على أنه يتوجب على تركيا تأمين حصة مياه معقولة وعادلة للعراق من نهر دجلة".

وأضاف أن "اعتراف تركيا بهذا الموضوع يعتبر تقدما في هذا المجال، خصوصاً وان العراق يحتاج للمياه بنسبة تتراوح من 48 الى 50 مليار قدم مكعب، وهذه الكمية يمكن أن تفي بحاجاتنا دون تقليص في المساحات الزراعية".

وأوضح ذياب أن "العراق لا يستطيع أن يحدد رقماً ثابتاً لحصته المائية، وليس من السهل الحصول على اتفاقية بشكل سريع كون الأمر يحتاج إلى أكثر من لقاء"، مبيناً أن "البلاد كانت تحصل على كل مياه دجلة والفرات سابقا لعدم وجود سدود، وحاليا أصبحت هناك سدود ومشاريع داخل تركيا".

هذا وتستعد بغداد وانقرة للدخول في مفاوضات بشأن الحصص المائية من نهري دجلة والفرات، بعد الشح الكبير للمياه في نهري دجلة والفرات والذي يراه مراقبون انه قد يتسبب في كارثة إنسانية للعراق في حال حمل موسم الشتاء القادم شح في نسبة الأمطار.

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