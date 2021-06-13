منتخب هولندا يستهل مشواره فى يورو 2020 امام اوكرانيا مساء اليوم

2021/06/13 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يستهل المنتخب الهولندى مشواره فى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، فى نسختها السادسة عشرة، بمواجهة ضيفه منتخب اوكرانيا، فى الساعة العاشرة من من مساء اليوم الاحد، في ملعب "يوهان كرويف ارينا"، في لقاء مهم بين المنتخبين نظرا للتقارب الشديد في المستوى.ويخوض المنتخب الهولندي كأس امم اوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، حيث نجح في التتويج باللقب عام 1988، في المقابل يظهر المنتخب الاوكراني في البطولة للمرة الرابعة بتاريخه، منذ تقسيم الاتحاد السوفيتي ".ونجح المنتخب الهولندي في الوصول الى يورو 2020، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 19 نقطة، خلف المنتخب الالماني صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة، بينما تأهل المنتخب الاوكراني، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة ".و يسعى منتخب الطواحين الهولندي للظهور بمستوى مميز خلال البطولة بعد غيابه عن النسخة الاخيرة من اليورو في عام 2016 في فرنسا، بجانب كأس العالم 2018 في روسيا".وتقابل المنتخبان وديا في مواجهتين ، الاولى حقق فيها منتخب هولندا الفوز بنتيجة 3 - 1 عام 2008، بينما حسم التعادل 1 - 1 المباراة الثانية في عام 2010.يذكر ان منتخبي هولندا واوكرانيا يخوضان منافسات يورو 2020 ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية"./انتهى2

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