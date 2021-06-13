السفارة الصربية تعلن انتقالها لمقرها الجديد في الجادرية قريبا

2021/06/13 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن السفير الصربي اوروش بالوف قرب انتقال السفارة لمقرها الجديد في الجادرية.وقال / نينا / ان : السفارة ستنتقل للمقر الجديد بعد قضائها عدة عقود في مكانها الحالي ومنذ عام 1978.واضاف بالوف ان : المبنى الجديد سيكون في نفس المنطقة بالجادرية./انتهى3

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