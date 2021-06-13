برهم صالح يستذكر نداء المرجع السيستاني

2021/06/13 | 14:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، نداء المرجع الاعلى علي السيستاني بـ”الجهاد الكفائي”.وقال صالح في تدوينة، انه “نستذكرُ باعتزاز نداء الجهاد الكفائي،الذي أطلقه المرجع الأعلى السيّد السيستاني (دام ظله)”.وأضاف، “ونُحيي من لب النداء في لحظة التحدي الأصعب، وقد تحقق تحرير الوطن من دنس الإرهاب بتكاتف العراقيين من الجيش والحشد والبيشمركة”.[…]

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