2021/06/13 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الأحد، عن اختيار التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخبنا الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً والتي ستقام في اوزبكستان عام 2022.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، اجتمع مع المدرب التشيكي في مقر الاتحاد للحديث، قبل أن يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتب الوزير ، وذلك للحديث مع المدرب بشأن الرؤية الخاصة بالمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة".

وأضاف أن" خلال الأيام القريبة سيتم توقيع العقد الرسمي مع المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب والملاك التدريبي المساعد والذي سيتواجد معه مدربين محليين مساعدين".

يذكر أن المدرب سبق له أن عمل مع منتخبات مصر تحت 20 عاماً، و منتخب اليمن الوطني، ومنتخب البحرين الوطني.

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