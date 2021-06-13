رئيس الجمهورية: النصر لن يكتمل إلا بترسيخ الدولة المقتدرة

2021/06/13 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن النصر لن يكتمل إلا بترسيخ الدولة المقتدرة وسيادة القانون وحكم رشيد.

وقال صالح في تغريدة على “تويتر” إنه ” نستذكرُ باعتزاز نداء الجهاد الكفائي، الذي أطلقه المرجع الأعلى السيّد السيستاني (دام ظله)؛ ونُحيي من لب النداء في لحظة التحدي الأصعب، وقد تحقق تحرير الوطن من دنس الارهاب بتكاتف العراقيين من الجيش والحشد والپيشمرگة”.

وأضاف أن “النصر لن يكتمل الا بترسيخ الدولة المقتدرة وسيادة القانون وحكم رشيد”.

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