اللواء علي عدنان قائداً لشرطة البصرة

2021/06/13 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني مطّلع، الأحد، بتكليف اللواء علي عدنان قائداً لشرطة محافظة البصرة.

وقال المصدر إنه “تم تكليف اللواء الحقوقي علي عدنان قائدا لشرطة البصرة خلفا للواء سلمان عبد الواحد الذي استلم القيادة لتمشية الامور”.

وأضاف المصدر أن “الأمر الإداري ومباشرة اللواء علي عدنان ستصدر يوم غد الاثنين، بعد انهاء جميع متعلقاته”.

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