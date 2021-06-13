2021/06/13 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني‎ صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، ‏اليوم الأحد، على قرار الظن ‏الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



محكمة أمن الدولة تصادق على لائحة الإتهام بقضية “الفتنة”‏‎ المركز الخبري الوطني.

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