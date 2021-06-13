2021/06/13 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مع المدرب التشيكي (ميروسلاف سوكوب) لتدريب المنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية في تشرين الاول / اكتوبر المقبل المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي ستقام في اوزبكستان عام 2022.

واجتمعَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، مع المدرب التشيكي في مقر الاتحاد قبل أن يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتب الوزير، وذلك للحديث مع المدرب بشأن الرؤية الخاصة بالمنتخب الاولمبي في الفترة المقبلة.

وسيتم خلال الأيام القريبة توقيع العقد الرسمي مع المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب والملاك التدريبي المساعد والذي سيتواجد معه مدربين محليين مساعدين.

PUKmedia

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميروسلاف سوكوب مدرباً للمنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميروسلاف سوكوب مدرباً للمنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).