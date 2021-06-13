توضيح من وزارة الزراعة باقليم كوردستان

2021/06/13 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الزراعة والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان الاشاعات التي تحدثت عن الاضرار بالفلاحين من اجل الشركات المحلية.كما نفت اي اتفاق بين اقليم كوردستان وبغداد بعدم فتح الصوامع الحكومية وعدم استلام قمح فلاحي كوردستان من قبل وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية.

وقال مدير انتاج وتصديق المحصولات في وزارة الزراعة والثروات الطبيعية ريزين صديق لـ PUKmedia اليوم الاحد، ان وضع سعر استلام القمح يكون بالدراسة وتقييم السوق وان السعر الى حد ما قريب جدا من سعر الخارج وفي نفس الوقت فان الفلاح له الحرية بتسليم قمحه للشركات المحلية في اقليم كوردستان او تسليمه الى الصوامع الحكومية، حيث ان بغداد تقوم في هذه الحالة بدفع مبلغ القمح، او بيعها في الاسواق.

واضاف صديق، انه من جهة اخرى، فان وضع السعر لكل طن درجة اولى 475 الف دينار.

واشار الى انه في اي وقت يقوم الفلاحون بتسليم قمحهم الى صوامع الشركات فانهم يستلمون مبلغ القمح مباشرة، في وقت اذا سلموا القمح لبغداد فانه من الملاحظ ان عددا من الفلاحين في كوردستان لا زالوا لم يستلموا مبلغ قمحهم عن السنوات الماضية.

ويقول صديق، ان سبب عدم فتح الصوامع الحكومية في اقليم كوردستان يعود الى قرار الحكومة الاتحادية.

PUKmedia طه عبد الله-اربيل

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