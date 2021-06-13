الجزائريون انتخبوا أول برلمان بعد الحراك والسلطات تعلن نسبة المشاركة 30,20 بالمئة

2021/06/13 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل مع زوجته الى مركز اقتراع في الضاحية الغربية للجزائر في 12 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب رياض كرمدي الجزائر (أ ف ب) – أدلى ناخبون جزائريّون السبت بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعيّة مبكرة رفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفيّة قمع متزايد من […]

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