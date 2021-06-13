ڤياغرا الثقافة

2021/06/13 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال فريد أثارتْ كلمة وزير الثقافة حسن ناظم بملاطفتهِ إلى أحد موظفي وزارة الثقافة الذي يعاني من شظف العيش وبرقبته تسعة أطفال زوبعة غير بريئة من الذين يضمرون الكراهية للوزير، أحد الذين يقف خلف هذه الزوبعة الخبيثة تشيرُ سيرتهُ إلى فسادٍ إداري وأخلاقي يندى لهُ الجبين، ويتبوأ منصباً رفيعاً في وزارة الثقافة منذُ سقوط الصنم […]

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