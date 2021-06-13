بعد الفصائل المسلحة.. نائب يواصل حملة الهجوم على سعدي يوسف رغم وفاته

2021/06/13 | 14:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة سعدي يوسف في العاصمة البريطانية لندن، شن النائب كاظم فنجان هجومًا جديدًا على الشاعر العراقي.

واتهم فنجان في بيان، 13 حزيران/يونيو، الشاعر الراحل بـ "التطاول على الأنبياء والرسل والصحابة، وتسفيه المعتقدات".

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ماذا تعرف عن "المتمرد" سعدي يوسف؟

وأثار الشاعر الراحل، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الجدل بسبب آرائه ومواقفه السياسية، انتهت بحملة لمنصات الفصائل المسلحة أجبرت وزير الثقافة حسن ناظم على التراجع عن طلب لرعاية الشاعر في محنة مرضه.

وأعلنت أسرة يوسف، صباح الأحد، وفاته في لندن عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.

بدورها، نعت لجنة لجنة الثقافة والسياحة والآثار "الشاعر المتمرد"، وعدته من "قامات الشعر المعاصر"، فيما وصفت في بيان، قصائد الشاعر بـ "الشجاعة".

ويعد سعدي يوسف أحد كبار الشعراء في العالم العربي خلال العقود الخمس الماضية وأحد أبرز الأصوات الشعرية في عالم الشعر من حيث التجربة وغزارة الإنتاج.

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وزير الثقافة يعتذر عن طلب رعاية سعدي يوسف

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