استئناف المحادثات النووية الإيرانية في فيينا

2021/06/13 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنفت في فيينا المحادثات غير

المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء

الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015

.

وبدأت الجولة السادسة من المحادثات

كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في

الاتفاق وهي إيرا

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