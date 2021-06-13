احذر.. البقع البيضاء على الأظافر مؤشر على إصابتك بأمراض خطيرة

2021/06/13 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر البقع البيضاء على الاظافر عادة

على معظم الاشخاص لكن يمكن أن يكون هناك

عدد من الأسباب لظهورها، بعضها امراض

خطيرة.

وقالت الدكتورة وخبيرة التجميل فاليري

مين، لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن

البقع ا

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