2021/06/13 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت لجنة الثقافة النيابية في العراق، الأحد، الشاعر العراقي سعدي يوسف، الذي توفي في العاصمة البريطانية عن عمر ناهز الـ 87 عاما، وذلك اثر مرض عضال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).