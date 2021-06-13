الاستخبارات: تفكيك عصابة مخدرات مسلحة في الأنبار

2021/06/13 | 14:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على عصابة مكونة من (٧) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة الانبار.وقالت الوكالة في بيان، إنه “من خلال ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر، تمكنت مفارزها من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة مكونة من (٧) متهمين في منطقة الطاش ضمن محافظة الانبار”.[…]

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