التجارة تعلن قرب إطلاق تجربة تطبيق برنامج تمويني على الهواتف الذكية

2021/06/13 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن قرب اطلاق تجربة تطبيق برنامج تمويني على الهواتف الذكية في النجف الاشرف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "أطلاق تطبيق تمويني على الهواتف الذكية في محافظة النجف الاشرف سيطلق قريباً لتسهيل الأجراءات وتبسيطها على المواطنين في تنفيذ المعاملات الخاصة بالبطاقة التموينية".

واضاف، انه "سيتم أطلاق العمل التجريبي بتطبيق تمويني بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي بعد ان تم تطبيقه بصورة تجريبية على مجموعة من العوائل في محافظة نينوى".

واوضح، أنه "يمكن لأي مواطن يمتلك البطاقة الوطنية الموحدة تحميل التطبيق على الهواتف الذكية لتنفيذ اجراءات المعامله الخاصة به ودفع اجور الجباية من خلال التطبيق"، مشيرا الى ان "رب الأسرة يستطيع أن ينجز المعاملة الخاصة به من اي مكان دون مراجعة دائرة التخطيط والمتابعة او فروع ومراكز التموين العائدة لها لأنجاز المعاملة مما يوفر على المواطن الجهد والعناء".

وتابع، أن "التطبيق يتضمن الملف الشخصي للمواطن والصفحة الرئيسية للتطبيق تتضمن عمليات البطاقة التموينية شطر, نقل، أضافة أو حذف وغيرها من العمليات الأخرى وبعد الدخول على أي عملية من هذه العمليات تقود المستخدم إلى واجهة أخرى تتضمن الوقت المستغرق لأتمام العملية ورسوم الجباية والتعليمات الخاصة بها".

وبين، انه "من خلال هذا التطبيق يتم أرفاق كافة الوثائق المتعلقة بالمعاملة والمستمسكات الثبوتية للمواطن داخل التطبيق وأرسالها لأتمام أجراء المعاملة بعد التحقق منها من خلال الأتصال بقاعدة البيانات الرئيسية في مركز الدائرة".

ولفت البيان، إلى أن "من مميزات هذا التطبيق أنه يتحدى كل الصعاب والظروف الأستثنائية خصوصاً الظروف الأخيرة من أنتشار وباء كورونا، حيث يجنب المواطن الاجراءات الروتينية في تنفيذ معاملات البطاقة التموينية الورقية التي تثقل كاهله والحد من الفساد والهدر في المال العام ومنع الاحتكاك المباشر بالمواظفين والقضاء على المعاملات الورقية، حيث يستطيع المواطن أتمام معاملته من داخل منزله".

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