رسول يكشف عن اجراءات سريعة تجاه المجاميع التي حاولت هدم جامع ابو حنيفة

2021/06/13 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، ان التهديدات بخصوص محاولة هدم المراقد الدينية في اشارة الى جامع "ابو حنيفة النعمان" انها فيسبوكية لارباك الرأي العام، مشددا ان القوات الامنية سترد بحزم لكل المتطاولين.

وقال رسول في تصريح خاص لـNRT عربية (13 حزيران 2021)، ان "القوات الامنية سترد بقوة وحزم على كل المتطاولين بأستهداف المراقد الدينية لأي طائفة كانت في العراق،" مبينا ان "التهديدات فيسبوكية فقط لاثارة الرأي وارباك الوضع العام."

واضاف رسول ان "القوات الامنية اتخذت اجراءات سريعة لحماية المراقد الدينية من خلال انتشار القطعات العسكرية امام جميع الاماكن الدينية في العراق، لحمايتها من العبثيين."

وافاد مراسلنا يوم امس السبت، بتوافد جموع من المحتجين حول مرقد ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية، بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه، وسط انتشار أمني كثيف.

واضاف مراسلنا أن "تلك الدعوات برزت منذ يوم الجمعة للتظاهر امام المرقد"، مبينا أن "المعلومات الاستخبارية تفيد بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثال لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لامكان الأعداء أهل البيت)".

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