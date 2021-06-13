نائب يشن هجوما قاسيا على شاعر عراقي توفي مؤخرا.. ويصفه بالمنحط!

2021/06/13 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شن النائب كاظم فنجان، الاحد، هجوما على الشاعر سعدي يوسف بعد اعلان نبأ وفاته بساعات في لندن عن عمر 87 عاما.

وذكر فنجان في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 حزيران 2021)، "التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.



مات سعدي يوسف بعدما أفنى عمره بالتطاول على الأنبياء والرسل والصحابة".

واضاف، انه "مات بعدما كرس وقته للنيل من عباد الله الصالحين وتسفيه المعتقدات والعقائد.



حتى أشرف خلق الله لم يسلم منه ومن لسانه.



وحتى أسمى النساء عفافا (..) من تشويه صورتها بأبشع الأوصاف".

واوضح فنجان، انه "لم يكن الشاعر الحطيئة بهذا المستوى من الانحطاط، ولم يكن الشاعر (السليك بن السلكة) بهذا السلوك المنحرف، ولم يكن الشاعر المتهتك (ابو الشمقمق) بهذا الابتذال، فالشعر مملكة البلغاء وواحة الوجدان والاخلاق والأدب، ويأبى الشعر ان يكون منصة لكل زاعق، ويأبى ان يكون حضيرة لكل ناهق".

و‏توفي صباح اليوم الاحد، الشاعر والمترجم العراقي سعدي يوسف في مقر اقامته بلندن، عن عمر يناهز الـ87 عاما.

ويعد سعدي يوسف أحد أهم الشعراء العراقيين، إذ يذكر ضمن مصاف كبار الشعراء العراقيين مثل بدر شاكر السياب والجواهري، حيث ولد عام 1934 في محافظة البصرة وعاش آخر حياته في لندن، وقد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير جدا بعد معاناته لسنوات من مرض عضال.

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