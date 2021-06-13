تكليف اللواء علي عدنان قائدا لشرطة البصرة

2021/06/13 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مدير دائرة العلاقات والأعلام في وزارة الداخلية اللواء، سعد معن، اليوم الاحد، تكليف اللواء علي عدنان قائدا لشرطة محافظة البصرة.وقال معن في بيان، إنه “تم تكليف اللواء الحقوقي علي عدنان قائدا لشرطة محافظة البصرة”.وبين أنه “لأمر الإداري ومباشرة اللواء علي عدنان ستصدر يوم غد الاثنين، بعد انهاء جميع متعلقاته”.وكانت […]

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