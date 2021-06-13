2021/06/13 | 14:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاة مدير الأمن الوطني في ناحية بنينوى من استهداف بعبوة ناسفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/13 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة مدير الأمن الوطني في ناحية بنينوى من استهداف بعبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة مدير الأمن الوطني في ناحية بنينوى من استهداف بعبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).