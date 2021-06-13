بدء الامتحانات العامة السادس الابتدائي في كركوك

2021/06/13 | 15:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في مدينة كركوك اليوم الاحد 13 حزيران 2021 الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي .

وقال مراسلنا، ان اكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للدراسة الكوردية يؤدون الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي، والتي تستمر لغاية 19 حزيران الجاري .

يذكر ان وزارة التربية قررت ان تكون الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي مدرسيا وليست وزاريا، مع مراعاة ادارات المدارس للاجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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