بشدر.. استشهاد اربعة اشخاص في قصف تركي

2021/06/13 | 15:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية اليوم الاحد 13/6/2021، منطقة بين قريتي (ديكه) و(كاني لاني) التابعتين لقضاء بشدر واستهدفت سيارة مدينة، ما ادى الى استشهاد اربعة اشخاص.

وقال مدير ناحية هلشو بكر ويسي لـ PUKmedia، انه بسبب قصف الطائرات الحربية التركية منطقة بين قريتي (ديكه) و(كاني لاني) التابعتين لقضاء بشدر، استشهد اربعة مواطنين كانوا داخل سيارة نوع (بيك آب).

واضاف ويسي، انه لم يتم التعرف حتى الان على هوية الضحايا.

واشار الى انه اندلع حريق هائل في قرية كانيلاني بسبب القصف التركي للمنطقة.

PUKmedia آراز رسول/ قلعة دزي

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