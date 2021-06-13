حصيلة نيسان.. الرافدين يعلن حجم القروض للموظفين والمواطنين

2021/06/13 | 15:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المصرف قيمة قروض البناء

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، منح مئات القروض خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مؤكدًا استمرار خدماته المصرفية.

وذكر المصرف في بيان، 13 حزيران/يونيو، أنّ "حصيلة قروض البناء بقيمة 30 - 50 مليون دينار، بلغت 95 قرضًا للموظفين والمواطنين، إضافة إلى 263 قرضًا للمشاريع الصغيرة".

وأضاف البيان، أنّ "المصرف مستمر في منح الخدمات والتسهيلات المصرفية والقروض لمختلف الشرائح عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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