التخطيط تعلن انخفاض نسبة عمالة الأطفال في العراق

2021/06/13 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، انخفاض نسبة عمالة الأطفال في السنوات الأخيرة إلى 1.1%، فيما أشارت إلى وضع خطط لتحسين حياة الأطفال.

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وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (13 حزيران 2021)، إن "نسبة عمالة الأطفال في العراق بلغت 1.1% أي أقل من 2%"، مؤكداً أن "خطة التنمية الخمسية تضمنت توجها لتحسين حياة الأطفال في مجال الصحة والتعليم".

وأضاف أن "هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة عمالة الأطفال، حيث بلغت النسبة في السنوات السابقة نحو 6%".

ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في 10 أيار 2021، إلى "تجريم" عمالة الأطفال في العراق، مطالبة بوقفة حكومية ونيابية لوقف استغلال الأطفال في العمالة الشاقة عبر قرارات ملزمة.

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