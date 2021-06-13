2021/06/13 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ‏الإنسحاب من الترشح للإنتخابات المقبلة.‏ وذكرت المفوضية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “تنفي ما تتداوله ‏بعض مواقع التواصل الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من المفوضية بشأن الإنسحاب من الترشح المركز الخبري الوطني.

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