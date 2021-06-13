الاعرجي يشير الى السيستاني في التصدي الى محاولات هدم المراقد الدينية من البعض

2021/06/13 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاحد، على ان القوات الأمنية ‏سترد بحزم وقوة على الدعوات الطائفية الأخيرة، مؤكدا ان صمام الأمان في النجف الأشرف وقادة المجتمع والعشائر ‏العراقية الكريمة هي السد المنيع في مواجهة أية محاولات لضرب الأمن والسلم ‏الأهلي.

وذكرت المستشارية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 حزيران 2021)، ان "الأعرجي، ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، ‏بحضور أعضاء الهيئة وجرى التأكيد خلال الاجتماع على رفض الدعوات ‏الطائفية الأخيرة التي لاقت رفضا معلنا من جميع أبناء الشعب العراقي".‏

واضاف البيان، ان "تلك الدعوات لن تلقى إلا الحزم والقوة من قبل القوات ‏الأمنية"، مشيرا إلى أن "صمام الأمان في النجف الأشرف وقادة المجتمع والعشائر ‏العراقية الكريمة هي السد المنيع في مواجهة أية محاولات لضرب الأمن والسلم ‏الأهلي".

‏وأكد، أن "معركتنا الحالية هي معركة استخبارات، ويجب ان نعمل بدقة وحرص ‏وجدية لكشف نوايا العدو وتوجيه الضربات الاستباقية قبل أن يقوم بأعماله ‏الإجرامية، إلى جانب كشف جرائم القتل وتقديم الجناة الى العدالة".‏

وأشاد الاعرجي، بـ"جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الإرهابيين"، مؤكدا على "‏الاستمرار بملاحقة المجرمين والمتورطين بجريمة سبايكر وتقديمهم الى العدالة ‏لينالوا جزاءهم العادل".

N.A

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