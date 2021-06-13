مظلوم كوباني: لم نقصف مستشفى عفرين

2021/06/13 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الجنرال مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية " قسد"، وبشكل قاطع، مسؤولية قصف مستشفى عفرين، الذي تعرض الى قصف صاروخي مساء السبت، ما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا بضمنهم كوادر طبية.

وقال كوباني في بيان: " تنفي قوات سوريا الديمقراطي بشكل قاطع أن أيًا من قواتها كان مسؤولاً أو متورطًا في الهجوم المأساوي على المستشفى في عفرين.



إننا نشعر بحزن عميق لوفاة المدنيين في الهجوم وندين الهجوم دون تحفظ.



استهداف المستشفيات انتهاك للقانون الدولي".

وكانت القوات قد اعلنت في بيان، السبت، انه ليس لديها اي تواجد في تلك المناطق داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار التي تخصها.

PUKmedia متابعة

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