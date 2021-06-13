رئيس الجمهورية: النصر لن يكتمل الا برتسيخ الدولة المقتدرة

2021/06/13 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر الدكتور برهم صالح، نداء الجهاد الكفائي الذي اطلقه المرجع الاعلى السيد السيستاني " دام ظله"، مؤكدا ان النصر لن يكتمل الا بترسيخ الدولة المقتدرة.

ونشر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، عبر موقع التواصل " تويتر" وتابعه PUKmedia: نستذكر باعتزاز نداء الجهاد الكفائي الذي اطلقه المرجع الاعلى السيد السيستاني " دام ظله"، ونحيي من لب النداء في لحظة التحدي الاصعب، وقد تحقق تحرير الوطن من دنس الارهاب بتكاتف العراقيين من الجيش والحشد والبيشمركة.

واضاف: النصر لن يكتمل الا بترسيخ الدولة المقتدرة وسيادة القانون وحكم رشيد.

PUKmedia

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