الشيخ حمودي يستذكر فتوى الجهاد: شعب العراق مع مرجعيته هو طريق النجاة وقهر التحديات

2021/06/13 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاحد، ذكرى فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية العليا في النجف الاشرف.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الأيام نيوز” نسخة منه، ان “حشد الفتوى عنوان سجل تاريخ العراق، شاهد على شعب وثق بمرجعيته وقيادتها التي أنقذت البلد من أخطر تحدي استهدف وجوده […]

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