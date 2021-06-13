كريم النوري: عد العائلات النازحة انخفض من750 الفا الى 37 الفا

2021/06/13 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري عن حدوث انخفاض كبير في عدد العائلات النازحة في البلاد.

وأكد النوري ان عدد تلك العائلات انخفض حسب أحدث البيانات من سبع مئة وخمسين الف عائلة في العام الفين وأربعة عشر، الى سبعة وثلاثين الفا، من بينها سبع وثلاثون الف عائلة تقيم في ستة وعشرين مخيما في محافظات إقليم كردستان، وذلك بعد عودة أكثر من خمسين الف عائلة الى مناطقها خلال الأشهر الماضية، في حين تأوي مخيمات الفلوجة والانبار ونينوى باقي العائلات النازحة.

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